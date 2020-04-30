Полуголая телеведущая попала в эфир несвободного коллеги и выдала его

Испанский журналист Альфонсо Мерлос (Alfonso Merlos) попал в скандал из-за того, что вышел в прямой эфир, а на заднем плане на несколько секунд появилась его полуголая коллега, телеведущая Алексия Ривас (Alexia Rivas). О том, как женщина выдала несвободного коллегу, рассказывает ABC.

Эфир проходил на YouTube, журналист обсуждал в передаче Estado de Alarma («Состояние тревоги») меры властей страны в период борьбы с коронавирусом. На несколько секунд на заднем плане появилась девушка в бикини. Вопросы вызвал тот факт, что это была не партнерша Мерлоса, участница местной версии реалити-шоу «Большой брат» Марта Лопес (Marta López).

Журналист никак не отреагировал на ее появление, однако зрители стали активно обсуждать инцидент в соцсетях. Мужчину обвинили в неверности, а вскоре его партнерша призналась, что они расстались всего четыре дня назад после скандала из-за звонка ее бывшего мужа. После нескольких дней молчания журналист заявил, что расстался с возлюбленной несколько недель назад и не обманывал ее.

В связи с распространением коронавируса тележурналисты во многих странах были вынуждены перейти на проведение эфиров из дома. Это привело к множеству необычных случаев во время трансляций с их участием. Так, корреспондент американского канала ABC News Уилл Рив появился без штанов во время трансляции телепередачи «Доброе утро, Америка». Инцидент вызвал бурный отклик в социальных сетях.

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