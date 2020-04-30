Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»

Видео: t.me/pdmnews

В воинской части в Калининградской области уроженцы Чечни заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами». Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание «Подъем».

На опубликованных кадрах видно, как на построении военнослужащие здороваются с солдатами из Чечни и говорят, что служат непризнанной Чеченской Республике Ичкерия (ЧРИ, органы власти ЧРИ в России причислены к списку террористических организаций, участие в них уголовно наказуемо — прим. «Ленты.ру»). Точной информации о датах съемки нет, однако, по сведениям издания, несколько человек из этой части подтвердили, что на видео запечатлено происходящее в подразделении береговой охраны воинской части 90151 в Гусеве.

По словам собеседников издания, в этом месте всегда было много солдат с Кавказа, и часть даже прозвали «солнечным Дагестаном». При этом отмечается, что агрессию проявляют уроженцы Чечни — носят при себе оружие, либо отбирают его у дежурных.

По неподтвержденным данным, после появления в сети видео с кадрами построения в части прошла проверка, однако результаты ее публично не оглашались.

«Лента.ру» направила запрос в Минобороны России с просьбой прокомментировать данную информацию.

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