В России назвали сроки появления «видимых результатов» по вакцине от коронавируса

«Видимых результатов» в создании вакцины от коронавируса можно не ждать раньше середины лета. Такие сроки назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс» в четверг, 30 апреля.

«Сегодня есть возможность этот процесс ускорить — по поручению президента РФ вносятся изменения в нормативную базу. Но очевидно, что раньше середины лета видимых результатов никто получить не сможет», — сказала Попова.

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Она уточнила, что планируется провести испытания шести вакцин центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и трех вакцин других разработчиков. В Роспотребнадзоре, по ее словам, надеются на «максимально быстрый» выход на испытания.

Пока вакцины от нового коронавируса не существует, но ученые разных стран активно ведут ее разработку. Для лечения коронавирусной инфекции пока что применяются нелицензированные препараты и экспериментальные терапии, например, с использованием гидроксихлорохина.

Ранее сообщалось, что естественного иммунитета человека к новому коронавирусу будет недостаточно для победы над пандемией, для формирования стойкой защитной реакции потребуется вакцина. Однако иммунитет появляется у переболевших COVID-19 в любой форме, в том числе в бессимптомной.

По состоянию на 30 апреля в России общее число случаев заражения коронавирусом превысило 106 тысяч. За сутки заразились более 7 тысяч человек. За все время с начала эпидемии умерли 1073 пациента с коронавирусом, 11 619 человек выздоровели.

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