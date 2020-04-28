Названы условия для формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Естественного иммунитета человека к новому коронавирусу будет недостаточно для победы над пандемией, для формирования стойкой защитной реакции потребуется вакцина. Это условие агентству городских новостей «Москва» назвал специалист по химической и биологической защите, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Фролов.

Естественный иммунитет появляется у переболевших COVID-19 в любой форме, в том числе в бессимптомной. «Однако он будет недостаточным, поскольку антител вырабатывается ровно столько, сколько требуется для нейтрализации возбудителей инфекции», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что поголовная вакцинация не потребуется, каждый будет решать этот вопрос для себя самостоятельно. При этом Фролов рекомендовал сдать анализ на антитела.

Ученый предположил, что в будущем прививку от SARS-CoV-2 будет полезным делать в детстве. Также необходимо разработать адаптированную вакцину для пожилых людей, чей иммунитет ослаблен в силу возраста.

Эксперт добавил, что при отсутствии вакцины человечество рискует постоянно сталкиваться с новыми источниками заболевания и локализацией тяжелых случаев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что пандемия в России прекратится, когда у 60 процентов населения будет иммунитет.

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