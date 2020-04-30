Рынку масок и антисептиков пообещали резкий рост

Рынку медицинских масок, перчаток и антисептиков пообещали резкий рост — его потенциальный объем достигнет 570 миллиардов рублей за три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные АКРА (Аналитического кредитного рейтингового агентства).

В условиях пандемии COVID-19 увеличатся требования контролирующих органов к соблюдению мер санитарной безопасности населением. Ожидается, что использование санитарных расходных материалов станет новой нормой.

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По оценкам АКРА, в ближайшие 12-18 месяцев рынок указанной продукции вырастет на 250 миллиардов рублей. По мере снижения актуальности в постпандемический период объем рынка за три года может составить 570 миллиардов рублей. Аналитики также указывают на рост сектора утилизации и переработки подобных товаров. Его размер может достичь 25-38 миллиардов рублей в год.

Отмечается, что сегодня российские компании производят до 550 миллионов одноразовых масок — один процент от объема будущего расчетного потребления. Это означает, что спрос остается в значительной степени неудовлетворенным.

Ранее появилась информация о том, что ситуация с масками стабилизируется в ближайшее время. Но цены на защитные средства не упадут.

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