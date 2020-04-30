Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна попозировала в прозрачном нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty. Снимки появились в одном из фан-аккаунтов исполнительницы в Instagram.

На одном из размещенных кадров знаменитость лежит на шезлонге у бассейна в черном комплекте нижнего белья, сквозь которое просвечивается ее грудь. Она также надела туфли на каблуке в тон наряда и несколько аксессуаров: подвеску, кольца и браслеты.

Кроме того, в своем Instagram-аккаунте Рианна разместила сторис, на котором продемонстрировала трусы марки Savage X Fenty, задрав платье. Предпринимательница прикрепила к видео ссылку на сайт марки. На данный момент сторис певицы удален.

В апреле популярная модель французско-персидского происхождения Матильда Танто (Mathilde Tantot) поделилась откровенными фото в нижнем белье. Так, на первом размещенном в социальной сети кадре знаменитость позирует на природе в прозрачном бюстгальтере бренда Agent Provocateur с принтом в виде клубники и расстегнутых джинсах. Подписчики восхитились внешним видом Танто, и ее пост набрал почти миллион лайков.

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