Модель поделилась откровенными фото в прозрачном белье и восхитила подписчиков

Популярная модель французско-персидского происхождения Матильда Танто (Mathilde Tantot) поделилась откровенными фото в нижнем белье и порадовала поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На первом размещенном кадре знаменитость позирует на природе в прозрачном бюстгальтере бренда Agent Provocateur с принтом в виде клубники и расстегнутых джинсах. Модель также сфотографировали в просвечивающих ее ягодицы трусах. «Теперь официально: я предпочитаю городу сельскую местность», — подписала Танто пост, набравший почти миллион лайков.

Подписчики модели восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Ты идеальна!», «Выглядишь очень горячо и сексуально», «Я тобой одержим», «Какое красивое белье!» — писали они.

В апреле американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски снялась для рекламы в прозрачной укороченной футболке без нижнего белья. Фотографии были сделаны для ее собственного бренда Inamorata. На одном из опубликованных кадров 28-летняя Ратаковски позирует без бюстгальтера в коричневом кроп-топе, сквозь который просвечивается обнаженная грудь.

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