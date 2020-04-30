ВЭБ.РФ расширил программу поручительства банкам для зарплатных кредитов

ВЭБ. РФ распространил действие поручительства, выданного в пользу Россельхозбанка (РСХБ), на средние предприятия. Теперь поручительства института развития будут направлены на обеспечение возврата кредитов по нулевой ставке, выданных РСХБ предпринимателям не только микро и малого бизнеса, но и среднего. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ВЭБ.РФ.

ВЭБ. РФ также увеличил объем поручительства, выданного в пользу РСХБ на 1 миллиард рублей. Общий объем поручительства в пользу этого банка теперь составляет 1,75 миллиарда рублей. Также ВЭБ. РФ выдал поручительства новым участникам данной программы. Поручительство на сумму 1,545 миллиарда рублей выдано в пользу одного из крупнейших региональных банков — Банку «Санкт-Петербург». Заявка от банка поступила в ВЭБ.РФ через маркетплейс для бизнеса — платформу Развивай.РФ.

«Для организаций развития важно, чтобы правительственные меры поддержки были как можно быстрее доведены до предприятий и помогли им пройти наиболее острую фазу. Сейчас, когда обсуждается поэтапное снятие ограничений, именно предприниматели выступят в качестве драйвера восстановления экономической активности в стране. Сегодня мы планируем полностью выполнить нашу программу по предоставлению поручительств коммерческим банкам доведем ее до 100 миллиардов рублей, выберем весь объем», — отметил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Всего на сегодняшний день ВЭБ. РФ выдал поручительства 12 банкам на 80,895 миллиарда рублей. ВЭБ. РФ выдает поручительства в пользу коммерческих банков в рамках объявленных правительством России оперативных мер по поддержке предпринимателей.

