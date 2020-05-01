Россиянам раскрыли опасность покупки «серых» телефонов

«Серый» смартфон может попасть в «черный список» производителя или оператора связи, поэтому при покупке необходимо проверить его заводской номер (IMEI). Об этом агентству «Прайм» рассказал директор «Кселла» Алексей Буянов.

Он напомнил, что у каждого сотового телефона есть IMEI и МАС-адрес, которые позволяют оператору идентифицировать устройство и отключать его в случае необходимости. Многие производители предлагают при регистрации в сети любого оператора отслеживать по базам данных «черный список» IMEI-кодов украденных телефонов. Так, если номер оказывается некорректным, то производитель блокирует устройство, после чего оно становится нефункциональным. Такая система, в частности, есть у Samsung.

При этом если у «серого» смартфона корректный IMEI, то никакой опасности использование гаджета не несет: владелец сможет зарегистрировать его и пользоваться им без каких-либо проблем. Буянов добавил, что серийный номер должен быть одинаковым на аккумуляторе, коробке и гарантийном талоне.

В конце апреля стало известно, россиян обяжут регистрировать все смартфоны по IMEI с июля 2021 года. Регистрация уже используемых на территории страны устройств будет бесплатной, однако владельцев новых мобильных телефонов обяжут оплатить эту услугу. Под новое требование попадут импортеры, а также россияне, которые ввезут новый гаджет из-за границы.

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