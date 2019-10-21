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Россиянам подсказали правила защиты данных в случае кражи смартфона

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Роскачество дало рекомендации для жителей России с целью защитить персональные данные в случае кражи смартфона. Советы организации опубликованы на сайте.

По словам главы Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова, нужно активировать возможность дистанционной блокировки смартфона, чтобы заблокировать устройство или стереть данные на нем. При этом для разблокировки телефона специалист рекомендует использовать сложный пин-код или вход по биометрическим данным.

Смартфон содержит ценные данные, поэтому необходимо регулярно делать резервную копию, уверен Куканов. По его словам, эту операцию следует производить не реже раза в неделю. В некоторых устройствах эту функцию можно настроить, чтобы она выполнялась автоматически. Куканов добавил, что следует отдельно выписать IMEI и серийный номер своего устройства.

По словам сотрудника Роскачества, в случае кражи смартфона в первую очередь следует заблокировать банковские карты, которые привязаны к устройству, заблокировать SIM-карту, которая осталась в телефоне, а также завершить сеансы на всех устройствах в разных соцсетях и интернет-сервисах, чтобы злоумышленник не смог получить к ним доступ.

Ранее Роскачество провело исследование наиболее популярных мессенджеров в России и выявило недостатки в их работе и безопасности общения.

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