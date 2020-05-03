Названы признаки «карантинной депрессии»

Врач-психотерапевт Айна Громова назвала признаки «карантинной депрессии» в беседе с радио Sputnik.

По словам эксперта, первое на что следует обратить внимание — это повышенная раздражительность. Специалисты называют этот симптом гиперэстезией или повышенной чувствительностью нервной системы.

Также Громова отметила, что важным признаком является потеря аппетита. Она подчеркнула, что для людей с депрессией «мясо и трава будут одним и тем же».

«Если раньше вы улыбались, о чем-то мечтали и строили планы, а теперь ничего не хотите, то это тоже должно вас насторожить», — добавила врач.

Громова отметила важность личного пространства. Она порекомендовала людям иногда оставаться наедине с собой, чтобы иметь возможность восстановить силы.

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии COVID-19 в обществе появился новый навязчивый страх — коронафобия. Об этом рассказала главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Анна Васильева. «Финансовые трудности, связанные с экономическими последствиями пандемии, будут главным фактором, определяющим эмоциональные нарушения в постпандемическом пространстве», — уточнила она.

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