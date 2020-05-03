Водитель BMW погнался за велосипедистом по тротуару и попал на видео

В Санкт-Петербурге водитель BMW погнался за велосипедистом по тротуару, проехав в опасной близости от прохожих. Видеозапись происшествия опубликовала «Фонтанка».

Отмечается, что к погоне привел конфликт между водителем и велосипедистом. Сначала они вступили в словесную перепалку, затем мужчина за рулем BMW прыснул велосипедисту в лицо перцовым баллончиком. Тот в ответ пнул машину, после чего водитель решил погнаться за ним.

На записи видно, что автомобилист заезжает на тротуар в попытке нагнать велосипедиста. Во время погони он проезжает в опасной близости от женщины с двумя детьми, которые стоят на пешеходном переходе, и сигналом просит их отойти.

Виновники происшествия доставлены в отел полиции для выяснения причин произошедшего.

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