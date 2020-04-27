Россиянин на ночных гонках сбил толпу зрителей и попал на видео

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Видео: vk.com/nikita_yakovina

В Омске во время ночных гонок один из участников на Mercedes сбил толпу зрителей. Видео происшествия опубликовано в паблике во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как Mercedes на старте начал двигаться назад. Инцидент произошел вечером 25 апреля. В результате наезда автомобиля пострадали две девушки. За рулем машины находился 22-летний житель Омска, он доставил пострадавших в травмпункт.

В полиции водитель пояснил, что спутал передачи, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Против него возбуждено несколько административных дел по статьям КоАП о невыполнении водителем обязанностей, предусмотренных правилами дорожного движения (ПДД) в связи с ДТП, и невыполнении требований ПДД уступить дорогу пешеходам. Также молодому человеку грозит ответственность за нарушение режима изоляции, установленного в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Полиция устанавливает других участников несанкционированных заездов. Сотрудники правоохранительных органов взяли показания у одной из пострадавших девушек.

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