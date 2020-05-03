Россиянин поднял полицейского и объяснил это проявлением любви

Житель Дагестана, схвативший и поднявший полицейского над землей, объяснил, что проявил таким образом свою любовь. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Правоохранители остановили автомобиль мужчины из Лакского района республики в Махачкале, чтобы уточнить цель поездки. В ответ водитель стал пререкаться, затем подошел к полицейскому и поднял его.

В отделении полиции задержанный объяснил, что хотел показать свою любовь, «что он мой брат».

В конце апреля в Москве мужчина, нарушивший режим самоизоляции, напал на сотрудника полиции. Его задержали и возбудили уголовное дело.

В конце апреля мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России. По мнению столичного градоначальника, это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его.

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