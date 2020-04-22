Президент России Владимир Путин дал еще одно поручение по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщают РИА Новости.

Глава государства поручил проработать строительство в Воронеже быстровозводимого центра для лечения больных с коронавирусом. Ранее инфекционную больницу за месяц возвели в поселении Вороновское в Новой Москве. Медицинское учреждение начало принимать пациентов.

Соответствующее поручения Путин дал министру обороны России Сергею Шойгу и главе Минздрава Михаилу Мурашко во рабочей встрече в онлайн-режиме с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

За последние сутки в России выявлено более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет почти 60 тысяч. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

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