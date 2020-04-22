Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность российских больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность больниц оборудованием, необходимым для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 22 апреля.

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«Ряд регионов потратил менее 10 процентов выделенных им средств на борьбу с коронавирусом, это недопустимо медленно», — сказал он.

Глава правительства призвал оперативно нарастить темпы по оказанию помощи пациентам, и предложил сформировать во всех регионах спецбригады.

20 глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что подготовка регионов к борьбе с новым вирусом проходит по полувоенному сценарию. Он пояснил, что в начале эпидемии из регионов не всегда поступали точные сведения о количестве койко-мест и другом необходимом оборудовании.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что все субъекты РФ должны быть готовы к распространению коронавируса. Губернаторам поручено проконтролировать перепрофилирование медицинских учреждений.

За последние сутки в России выявлено более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет почти 60 тысяч. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

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