Врач оправдала обязательный «масочный режим» в Подмосковье

Главный терапевт Московской области Наталья Санина назвала введение «масочного режима» в Подмосковье оправданным решением. Согласно мнению медика, такое средство защиты помогает обезопасить не только себя, но и окружающих людей. Ее слова приводит Telegram-канал 360tv.ru.

Врач отметила, что многие люди думают, что они здоровы, в то время как на самом деле могут являться носителем вируса. «Если на вас обычная маска, и вы, например, войдя в магазин, неожиданно закашляли, то тем самым можете уберечь окружающих от возможного заражения», — заявила Санина.

Врач также добавила, что скрытые носители вируса не могут знать, в какой момент начнется его распространение, и именно тогда нахождение в общественных местах без маски создает угрозу другим людям.

Ранее первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова заявила, что с 12 мая пассажирам без масок или респираторов запретят ездить на общественном транспорте в Подмосковье. В начале мая Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал указ о введении «масочного режима» в регионе, согласно которому до 12 мая гражданам рекомендуется носить маски или респираторы во время пребывания в общественных местах. Начиная с 12 мая «масочный режим» становится обязательным.

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