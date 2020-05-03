Рост числа зараженных коронавирусом в Москве объяснили

Число зараженных коронавирусом в Москве увеличивается не за счет больных и госпитализированных, а за счет выявленных благодаря активному тестированию носителей вируса. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Елену Андрееву, главного санитарного врача Москвы и руководителя столичного управления Роспотребнадзора.

Она рассказала, что среди выявленных 5 385 случаев заражения коронавирусом в столице заболевших всего 2,6 тысячи, а остальные — это люди, которые являются носителями вируса, но не проявляют никаких симптомов.

Бессимптомных носителей удалось определить в рамках усиленного тестирования, которое проводят девять городских лабораторий, 12 коммерческих и три федеральные лаборатории Роспотребнадзора. Всего в Москве ежедневно проводится от 45 до 50 тысяч тестов.

По словам Андреевой, также была изменена система верификации случаев заражения вирусом, благодаря чему значительно увеличилась скорость подтверждения заболевания.

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«Ранее положительные тесты, которые выявлялись в девяти лабораториях департамента здравоохранения обязательно проходили верификацию в лаборатории НИИ Эпидемиологии, как в референс-центре. Несколько дней назад система была изменена, так как на сегодняшний день городские лаборатории дают достоверные результаты, которые не требуют никакой верификации», — объяснила она.

Андреева подчеркнула, что количество заболевших и госпитализированных остается на прежнем уровне. Случаи заражения выявляются на ранних стадиях, поэтому больные в основном проходят лечение амбулаторно, и им не требуется госпитализация.

По последним данным, в Москве зарегистрировано более 62 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в столице 729 человек скончались в результате пандемии.

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