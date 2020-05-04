В аптеки Подмосковья поставят более миллиона масок

Сеть государственных аптек Подмосковья заключила контракт на поставку более миллиона медицинских масок, сообщила заместитель директора государственного бюджетного учреждения «Мособлмедсервис» Анжела Железина. Ее слова приводятся в Instagram правительства региона.

«В наличии у нас есть одноразовые маски от 15 до 29 рублей. И есть многоразовые маски — 87 рублей. Поэтому приглашаем всех жителей приобрести маски и соблюдать масочный режим», — сказала она.

По ее словам, производство средств индивидуальной защиты увеличилось в регионе. Она выразила уверенность в том, что нехватки масок не будет. Железина уточнила, что один покупатель может приобрести не более 20 масок. «Потому что в сутки, в принципе, достаточно три одноразовых маски», — пояснила замдиректора.

С 12 мая в Московской области ношение маски станет обязательным. Следить за соблюдением новых правил будет полиция и ГИБДД, а штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей.

Государственная аптечная сеть представляет 300 аптечных организаций.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!