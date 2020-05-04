В России названа новая причина для инвалидности

Правительство России приняло постановление, где названа новая причина получения инвалидности у детей до 18 лет.

В перечень заболеваний внесено злокачественное новообразование глаза после операции по удалению глазного яблока — ретинобластома.

Необходимость поправок обозначил ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Шота Горгадзе. Он отметил, что детей заставляли для получения инвалидности ежегодно проходить кучу экспертиз и подтверждать свой статус.

Глава государства тогда поручил до конца апреля 2020 года отнести заболевание ретинобластома в перечень тех, по которым не нужны дополнительные экспертизы для установления инвалидности.

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