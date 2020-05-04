Россиянка прилетела в Нижневартовск и скрыла заражение коронавирусом

Девушка, зараженная новой коронавирусной инфекцией, скрыла болезнь и прилетела из Москвы в Нижневартовск. Об этом сообщил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора в Нижневартовске Виктор Перекокин, передает ТАСС.

34 пассажира и 7 сотрудников Нижневартовского аэропорта уже протестированы на COVID-19. Все пассажиры рейса вынуждены находиться в режиме самоизоляции. Им предстоит двукратное обследование. Информация по делу передана в полицию на проверку.

Она подвергла угрозе всех пассажиров и всех, кто встречал ее в аэропорту. Информация будет направлена в УМВД для решения о возбуждении уголовного дела. Виктор Перекокин

Вопрос о россиянке, нарушившей карантин, поднял глава Нижневартовска Василий Тихонов в ходе заседания местного оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Он попросил оперштаб подтвердить или опровергнуть информацию о том, что девушка прибыла в Нижневартовск с коронавирусом. О заражении свидетельствовала имевшаяся у нее при себе справка. Тем не менее ни она, ни родители не уведомили профильные ведомства о болезни.

Тихонов отметил, что нарушительница карантина — юного возраста. Он подчеркнул, что в ее беспечном поступке виноваты родители, которые не уследили за больной дочерью.

Согласно данным регионального оперштаба, в Нижневартовске выявлены 12 зараженных коронавирусом, пять человек выздоровели. 30 апреля губернатор округа Наталья Комарова сообщила, что режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 11 мая включительно.

Ранее сообщалось, что беременная россиянка скрыла заражение коронавирусом от врачей больницы, где родила ребенка, но ее выдал кашель. Врачи выяснили, что ранее пациентка обращалась к врачу из-за высокой температуры, тест на коронавирус оказался положительным.