В Совфеде назвали статьи о «режиме» Путина антироссийским шабашем

Критические статьи американских СМИ о власти в России давно стали частью информационной войны. Такое мнение РИА Новости высказал член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов, назвав подобные материалы антироссийским шабашем.

Политик прокомментировал вручение газете New York Times Пулитцеровской премии за серию статей о «режиме Владимира Путина». Он с иронией призвал порадоваться за американских журналистов, которым, кроме как в России негде черпать вдохновение для публикаций.

Посольство России в США тоже отреагировало на Пулитцеровскую награду. Там заявили, что рассматривают нынешнюю серию статей как «сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов».

Газета The New York Times получает Пулитцеровскую премию во второй раз. В 2017 году издание отметили «за определяющие текущую повестку дня материалы, касающиеся усилий Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!