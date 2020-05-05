Посольство России оценило вручение Пулитцеровской премии за статьи о Путине

Посольство России в США отреагировало на вручение газете The New York Times Пулитцеровской премии за серию статей, якобы изобличающих действия российских властей во главе с президентом Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

«Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью», — заявили дипломаты. Они отметили, что «большой риск», о котором говорилось в описании приза, существует лишь для репутации издания, и напомнили, что три года назад The New York Times уже выигрывала эту премию за «демонизацию России».

В посольстве заявили, что рассматривают нынешнюю взявшую «Пулитцера» серию статей как «сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов».

Ранее 5 мая стало известно, что The New York Times получила Пулицеровскую премию за серию «увлекательных историй, созданных с огромным риском», разоблачающих приписываемые российским властям некие противоправные действия. Газета получила премию в номинации «Международный репортаж». При этом не уточняется, какие именно статьи оказались достойны награды.

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