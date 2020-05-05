В российском регионе захотели ввести «перчаточный режим»

Глава Псковской области Михаил Ведерников выступил с предложением о введении «перчаточного режима» для жителей региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Псковское агентство информации.

Все граждане будут обязаны носить в общественных местах не только маски, но и перчатки.

Губернатор поручил составить рекомендации по «перчаточному режиму». Проработкой данного вопроса займется местное отделение Роспотребнадзора.

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Ведерников рассказал о необходимости объяснить гражданам, что такое медицинские перчатки и что такое хозяйственные перчатки, а также как они помогают защититься. Так каждый сможет определить для себя, какими средствами защиты ему пользоваться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев порекомендовал жителям региона носить перчатки, особенно в общественном транспорте и в магазинах.

По последним данным, в Псковской области зафиксировано 214 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе восемь человек скончались в результате пандемии, 24 пациента выздоровели.

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