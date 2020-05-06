Названы условия для раздачи денег россиянам просто так

Раздавать деньги россиянам просто так в рамках концепции «вертолетных денег» начнут только при том, что все другие способы борьбы с кризисом не сработают. Такие условия в комментарии РИА Новости назвал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По мнению эксперта, сначала российские власти продолжат опускать ключевую ставку, которая на данный момент составляет 5,5 процента. Когда показатель опустится почти до нуля, Центробанк может запустить программу количественного смягчения.

Материалы по теме Не верой единой Россияне разочаровались в капитализме. За границей дела не лучше

При этом Покатович подчеркнул, что раздача денег не будет нести критических последствий для инфляции и бюджетной устойчивости, поскольку ее можно применять в разных формах.

Главным плюсом такой меры эксперт назвал поддержку спроса, который будет существенно выше, чем в случае любой адресной помощи. Главной же задачей властей станет работа с теми, кто получил выплаты, чтобы деньги тратились на необходимые цели.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что применять концепцию «вертолетных денег» могут страны, чьи валюты являются резервными, то есть США и государства Евросоюза. Для них такая мера не грозит всплеском инфляции, поскольку денежная масса увеличится незначительно. Для России, указал он, в приоритете остается помощь бизнесу в сохранении работников и гражданам для оплаты первоочередных расходов.

Похожего мнения придерживается и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая предупредила о резком всплеске инфляции в случае раздачи большого количества денег.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!