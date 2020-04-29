Еще одна страна начала раздавать деньги населению. Таиланд планирует выплатить десяти миллионам фермерских хозяйств денежные пособия в размере 15 тысяч батов (462 доллара) на сумму 4,6 миллиардов долларов, чтобы смягчить последствия пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.

Средства будут направляться в течение трех месяцев, начиная с мая. Ранее Таиланд развернул отдельную программу по выдаче наличных людям, которым ранее не помогали социальные фонды. Правительство заявило, что такие меры дополнительно охватят 16 миллионов человек и обойдутся в 240 миллиардов батов (7,5 миллиардов долларов).

Всего Таиланд планировал выделить 390 миллиардов батов (12 миллиардов долларов) на выплаты населению. Почти 30 миллионов человек в стране из 69 миллионов подали заявки на получение финансовой помощи, но многие не получили одобрение. Из-за этого некоторые идут на крайние меры, так женщина попыталась совершить самоубийство возле министерства финансов страны после того, как ей отказали в получении средств.

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Банк Таиланда прогнозирует сокращение экономики страны на 5,3 процента в этом году, что будут худшим показателям с конца 1990-х годов. По оценкам экономистов, на реализацию антикризисной программы потребуется средства в объеме 11 процентов от ВВП страны.

В других странах также принимаются меры поддержки населения. Власти Испании в мае планируют определить размер пособия, обсуждается выплаты в размере 500 евро.

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