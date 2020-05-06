Кейт Миддлтон заметили в дешевом наряде на видеовстрече с акушерами

Видео: kensingtonroyal / Instagram

Герцогиня Кембриджская появилась на онлайн-встрече c работниками родильного отделения в дешевом наряде британского бренда. Ролик, опубликованный в официальном Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца, заметили журналисты Daily Mail.

38-летняя Миддлтон провела виртуальную конференцию на платформе Zoom и поговорила с акушерами, медицинскими работниками и родителями новорожденных детей о влиянии пандемии коронавируса на новоиспеченных и будущих матерей и их семей. На онлайн-мероприятие герцогиня выбрала голубое платье с цветочным принтом марки Boden за 120 фунтов стерлингов (11 тысяч рублей).

Журналисты предположили, что герцогиня отдала предпочтение данному бренду за его вклад в сохранение экологии.

Кроме того, отмечается, что Миддлтон также поддержала свою подругу, дизайнера Табиту Уэбб (Tabitha Webb), надев во время видеозвонка джемпер ее производства за 275 фунтов стерлингов (25,4 тысячи рублей).

В апреле Кейт Миддлтон провела виртуальную встречу в дешевой блузке из масс-маркета. Герцогиня и ее муж принц Уильям поговорили с детьми тех родителей, чья работа непосредственно связана с борьбой с пандемией коронавируса. Миддлтон выбрала желтую блузку из магазина Zara стоимостью 29 фунтов стерлингов (2755 рублей) и золотые серьги бренда Catherine Zoraida за 165 фунтов стерлингов (более 15 тысяч рублей).

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