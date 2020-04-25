Популярный в 90-х бренд вернулся в моду благодаря Кейт Миддлтон

Популярный в 90-х британский бренд вновь стал популярным благодаря герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон. На это обратили внимание в Daily Mail.

По информации издания, лондонская марка Ghost, знаменитая своими платьями из вискозы, была основана в 1984 году и получила наибольшую известность в 90-е годы. Однако в 2004 году компания потерпела убытки в 72 тысячи фунтов стерлингов (6,6 миллионов рублей), а во время кризиса 2008 года бренд почти обанкротился.

Отмечается, что подтверждением возвращение в моду вещей Ghost является появление Кейт Миддлтон в одежде бренда. Жена принца Уильяма попозировала в сиреневом платье с цветочным принтом в телепередаче на канале BBC в пятницу, 24 апреля. На данный момент изделие за 90 фунтов стерлингов (8273 рублей) на сайте марки распродано.

Помимо этого, в нарядах Ghost выходили в свет такие знаменитости, как невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Симондс (Carrie Symonds) и ведущая Холли Уиллоби (Holly Willoughby), которую в апреле запечатлели в пяти разных платьях марки.

В марте Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, вернула в моду несколько трендов из прошлого. 23-летнюю Хадид неоднократно фотографировали в экстравагантных образах, вдохновленных тенденциями 90-х годов. Так, во время недели моды в Париже она была запечатлена в джинсовом костюме модного дома Balenciaga, а в Нью-Йорке и в Париже она появлялась в головных уборах разных цветов.

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