Популярный в 90-х тренд вернулся в моду из-за коронавируса

Популярный в 1990-х годах тренд — вещи с принтом тай-дай (неравномерное окрашивание ткани с помощью скручивания, сжатия и прошивания — прим. «Ленты.ру») — вернулся в моду в 2020 году. На это обратили внимание журналисты издания Metro.

Самоизолировавшись из-за пандемии коронавируса, известные фэшн-блогеры принялись публиковать в YouTube и TikTok мастер-классы по применению технологии тай-дай в домашних условиях. Среди них оказалась канадская блогерша Лорен Риихимаки (Lauren Riihimaki), получившая известность благодаря своем каналу LaurDIY на YouTube: ее ролик под названием Tie-Dyeing Everything In My Closet Cuz I’m Stuck At Home («Покрашу все свои вещи, ведь я застряла дома») собрал полмиллиона просмотров.

По информации журналистов, самой популярной для окрашивания тай-дай стала домашняя одежда. «Таким образом из блеклых выцветших вещей можно сделать модный продукт, наподобие тех, что представлены сейчас в ассортименте многих брендов», — заключили они.

В марте редакторы модного журнала Vogue предрекли пижаме возвращение в моду после пандемии коронавируса. Они заявляют, что сотрудникам большинства компаний по всему миру предстоит провести весь следующий месяц дома, поэтому комфортная пижама может стать наиболее актуальным костюмом на весь период самоизоляции. По окончании пандемии тренд на пижаму сохранится: бренды начнут производить комплекты из разных материалов, а модные блогеры и модели продолжат носить их на улице.

