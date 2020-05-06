В Аргентине разбился медицинский самолет

В Аргентине при посадке в аэропорту Эскеля в предгорье Анд разбился медицинский самолет Learjet 35. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

На борту находились два медицинских работника и два пилота.

«Совет по транспортной безопасности JST подтвердил, что самолет Learjet 35 с бортовым номером LV-BXU разбился в международном аэропорту Антонио Пароди, расположенном в провинции Чубут, к востоку от города Эскель», — говорится в сообщении.

Точной информации о погибших пока нет. На борту находились 4 человека: врач, медсестра и два пилота, они должны были транспортировать трехлетнего мальчика с заболеванием сердца. По предварительной информации, причиной аварии могла стать плохая видимость в районе из-за тумана. На месте происшествия работают экстренные службы.

3 мая шесть человек погибли при крушении самолета, принадлежащего ВВС Боливии. Воздушное судно разбилось в департаменте Бени. Самолет направлялся в город Санта-Крус. На борту находились два пилота и четыре пассажира из Испании. Их должны были доставить в международный аэропорт для возвращения на родину.

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