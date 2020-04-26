Три человека погибли в результате крушения самолета в США

В США в результате крушения самолета в штате Невада погибли три человека. Об этом сообщает Elko Daily.

По данным издания, крушение произошло в долине Гошут. Обломки самолета были обнаружены примерно в 40 километрах от границы штата Юта.

Пассажирами являлись Томас Кванвиг (48 лет), Стейси Кванвиг (49 лет), и Даниель Кванвиг (8 лет). Их тела обнаружены. По данным издания, Томас Кванвиг являлся инженером в Intel Corp.

Отмечается, что причиной крушения могло стать вынужденное экстренное приземление из-за неизвестных причин. Самолет совершил жесткую посадку носом вниз.

В декабре 2019 года в штате Калифорния, США, разбился легкомоторный самолет, на борту которого находилось до четырех пассажиров. Он упал на территории аэродрома на юге штата.

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