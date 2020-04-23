Крупнейший авиалайнер едва не потерпел крушение под Москвой из-за ошибки прибора

Самолет авиакомпании Emirates, летевший из Дубая в Москву в 2017 году, едва не потерпел крушение из-за ошибки приборов. Об этом говорится в отчете Управления гражданской авиации (GCAA) Объединенных Арабских Эмиратов.

Инцидент с самым крупным пассажирским лайнером Airbus A380, который перевозил 448 человек, произошел в сентябре 2017 года. Его расследование завершилось только в текущем месяце. Согласно заключению экспертов, курсо-глиссадная система (КГС) показала пилотам неверные данные, в результате чего самолет пролетел в 153 метрах от земли со скоростью 313 километров в час при попытке приземлиться в аэропорту Домодедово.

Тогда командир воздушного судна совершил заход на второй круг, однако прибор снова предоставил ошибочные значения и поздно проинформировал летчиков о сближении с землей. Пилотам удалось посадить самолет только с третьей попытки. В отчете сказано, что КГС заставила летчиков ошибочно полагать, что самолет был слишком высоко, и приступить к быстрому снижению.

Специалистам не удалось заполучить записи с диктофона из кабины пилотов, поскольку они были перезаписаны во время обратного рейса в Дубай. Отмечается, что экипаж Emirates не посчитал произошедшее чем-то серьезным.

В связи с данным инцидентом GCAA рекомендовала авиакомпании натренировать своих пилотов всегда сохранять данные бортовых самописцев в качестве доказательств. Кроме того, эксперты посоветовали компании Airbus дополнить руководство по эксплуатации, а диспетчерам аэропорта Домодедово — использовать исключительно утвержденную терминологию при общении экипажем.

В 2017 году версии инцидента с лайнером А380, который едва не разбился под Москвой, были другими. По словам источника, знакомого с расследованием, к этому могли привести действия пилотов или техническая неисправность. «Самолет А380 авиакомпании Emirates 10 сентября критически снизился перед посадкой в Домодедово до 120 метров, а затем ушел на дополнительный круг. Однако анализ работы авиадиспетчеров показал, что их действия, а также состояние технических средств контроля были в пределах нормы. Диспетчеры ошибок не допускали», — заявлял источник.

Информацию об инциденте впервые опубликовало 21 сентября 2017-го агентство Reuters.

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