В Калифорнии разбился самолет

В штате Калифорния, США, разбился самолет, на борту которого находились до четырех пассажиров. Об этом сообщается в официальном аккаунте пожарной службы города Корона в Twitter .

Самолет упал на территории аэродрома на юге штата. На месте происшествия работают полицейские и пожарные. По предварительным данным, на борту находились от трех до четырех пассажиров. Аэропорт на время закрыли.

Ранее, 8 января, сообщалось, что самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром. В результате катастрофы погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что по ошибке сбил самолет.

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