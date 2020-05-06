В Кремле ответили на вопрос о розыске российского хакера в Германии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает об объявлении в розыск в Германии российского хакера. Его слова передает «Интерфакс».

Песков также отметил, что ему неизвестно, откуда у Берлина информация о возможных связях хакера с ГРУ. «Мне, к счастью, в данном случае нечего комментировать. Я не знаю, кого подала Германия в розыск, я не знаю, о каких хакерах идет речь и почему этот хакер должен быть связан с ГРУ», — сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Ранее немецкая газета Sueddeutsche Zeitung сообщила о том, что Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест россиянина, которого подозревают в хакерской атаке на бундестаг в интересах разведывательных служб России. Исходя из материала издания, следователи собрали доказательства на 29-летнего Дмитрия Бадина. Согласно их версии, в 2015 году Бадин, будучи в составе хакерской группировки Fancy Bear, которая, как утверждается, работает на ГРУ, взломал компьютерные сети бундестага. Немецкое издание также отметило, что российский хакер уже два года разыскивается ФБР из-за атаки на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и манипуляции в ходе президентских выборов в США в 2016 году.

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