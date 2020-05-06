Мать выпила противозачаточную таблетку и умерла во сне во время отпуска

Британская туристка умерла во время отпуска в Калифорнии после того, как выпила противозачаточную таблетку. Об этом сообщает Daily Mail.

42-летняя мать Зои Уильямс (Zoe Williams) путешествовала в Сан-Франциско с супругом Джейсоном (Jason) и 11-летним сыном Британом (Britain). По словам ее родственников, когда они выходили из отеля, женщина рухнула на пол, а затем сослалась на усталость и отправилась спать в номер.

Члены семьи предположили, что это связано с синдромом Гийена-Барре, редким заболеванием, которое поражает клетки нервной системы и появилось у британки еще 20 лет назад. Спустя несколько дней Уильямс стало хуже и она скончалась во сне на руках мужа, однако вскрытие не подтвердило его подозрений по поводу синдрома.

Ее супруг был сбит с толку, но спустя несколько месяцев американские врачи смогли установить причину смерти туристки. Оказалось, что до рейса в Сан-Франциско, который длился 11 часов, Уильямс приняла противозачаточную таблетку и это повлекло за собой осложнения.

«Мы узнали, что из-за длительного перелета и контрацептивов в ее легком образовался сгусток крови. Нам стало гораздо легче, когда правда раскрылась, но мы все равно не понимаем, почему никто не заметил тромбоз глубоких вен, когда ей проводили обследование после полета», — уточнил Джейсон.

В октябре 2019 года туристки Натали Сеймур (Natalie Seymour) из Великобритании и Эбби Гэйл Амисола (Abbey Gail Amisola) из Канады выпили таблетки от расстройства желудка и умерли. Перед смертью девушки жаловались на сильную рвоту и боли в животе. Вскрытие показало, что у одной из них из-за препарата была повреждена печень.

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