Молодая мать внезапно умерла в отпуске при загадочных обстоятельствах

Молодая мать из Шотландии умерла во время отпуска в Испании при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщат Daily Star.

24-летняя парикмахерша Меган Браннан (Megan Brannan) из Мазервелла отправилась в путешествие на остров Тенерифе с семьей. В один из дней 61-летний отец девушки Томас (Thomas) обнаружил ее мертвой в постели.

Родственники Браннан предположили, что причиной ее внезапной кончины стала неизвестная болезнь. Однако, как выяснилось позже, шотландка могла умереть из-за травмы, которую она получила ранее — за шесть недель до отпуска на парикмахершу напали в ее родном городе.

Полиция продолжает расследовать произошедшее и устанавливает настоящую причину смерти Браннан.

В августе российский турист умер в пятизвездочном отеле Armas Kaplan Paradise в Кемере (Турция) при странных обстоятельствах. 33-летний москвич Олег Летуновский был найден мертвым в номере гостиницы. Сотрудники местной полиции заключили, что мужчина покончил жизнь самоубийством, однако его семья отрицает эту версию.

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