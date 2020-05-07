Трамп заявил о согласии Путина направить в Россию американские аппараты ИВЛ

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину направить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в Кремле согласились с этим предложением.

Это решение было достигнуто в ходе телефонных переговоров, состоявшихся ранее 7 мая. Лидеры договорились продолжить борьбу с пандемией и положительно оценили уже достигнутые результаты. Они посчитали, что странам важно поддерживать диалог: так они «могут многого добиться в сфере стратегической стабильности».

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