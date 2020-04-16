Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Его цитирует ТАСС в четверг, 16 апреля.

Песков напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что во время пандемии страны должны помогать друг другу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!