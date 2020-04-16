Россия отреагировала на готовность Трампа помочь в борьбе с коронавирусом

Готовность президента США Дональда Трампа помогать России в борьбе с вызванной коронавирусом нового типа болезнью COVID-19 — проявление ответственного подхода. Так отреагировал на соответствующее заявление американского лидера замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Мы с признательностью воспринимаем подтверждение американской стороны предоставить нам такое содействие, если в этом возникнет потребность», — сказал дипломат.

Рябков добавил, что соответствующие российские службы займутся этим вопросом, если понадобится. Он отметил, что Россия ранее действовала аналогичным образом, предоставив США гуманитарную помощь.

Ранее 16 апреля сообщалось о том, что Трамп на брифинге в Белом доме подчеркнул: США готовы отправить в Россию и другие страны аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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14 апреля Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о желании направить в Россию медицинское оборудование. Он подчеркнул, что Вашингтон может помочь Москве, когда наладит производство — в том случае, если у России появятся дополнительные потребности в оборудовании.

1 апреля российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. На борту воздушного судна находились дезинфицирующие средства, очки, респираторы и маски, а также оборудование. В Госдепе заявили, что полностью оплатили поставки из России, Москва это отрицала: половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), столько же — американская сторона.

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