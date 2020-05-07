Ассоциация букмекерских контор помогла врачам в борьбе с коронавирусом

Саморегулируемая организация «Ассоциация букмекерских контор» (СРО БК) оказала помощь медицинским работникам и учреждениям Москвы. Об этом сообщается из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Ассоциация приобрела и предоставила в безвозмездное пользование Департамента здравоохранения Москвы средства индивидуальной защиты, комплекты и аппараты для респираторной поддержки при коронавирусе, приборы для непрерывного контроля состояния пациентов, а также реанимационное оборудование и рентгеновские аппараты.

Президент организации Дарина Денисова заявила, что все участники рынка должны сплотиться ради победы над бедствием. «Мы считаем своим долгом оказать помощь медицинским работникам и Департаменту здравоохранения Москвы в борьбе с пандемией и будем рады, если коллеги из других отраслей предпринимательства также поддержат нашу инициативу», — добавила она.

СРО «Ассоциация букмекерских контор» — объединение российских букмекерских компаний, основанное в 2014 году. Членами организации являются такие известные БК, как «Фонбет», «Олимп», «Леон», «Марафонбет», GGBet, BingoBoom, «Зенит», «Голденбет» и другие.

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