Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье во время самоизоляции

Россиянам порекомендовали на период самоизоляции иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости. Такой совет дали в Судебно-экспертной палате (СЭП) России, передает ТАСС.

В случае, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, гражданам лучше быть готовыми предъявлять этот договор сотрудникам полиции или Росгвардии. Юристы отметили, что хоть закон и не требует от гражданина подтверждать место своего проживания, эта бумага поможет избежать возможных проверок.

Также в СЭП напомнили, что в случае отсутствия подтверждающего личность документа сотрудники полиции имеют право принудительно доставить гражданина в отделение для выяснения личности.

Ранее 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что действующие в столице ограничительные меры будут действовать до конца мая. Рабочие пропуска пообещали продлить автоматически. Также стало известно, что на работу в Москве, где введен режим самоизоляции из-за коронавируса, продолжают выходить только 2,6 миллиона человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!