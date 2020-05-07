Успешная модель бросила карьеру ради спасения пенсионеров от коронавируса

Британка отказалась от успешной карьеры модели ради работы социального работника во время пандемии корнавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Гарриет Роуз (Harriet Rose) рассказала, что заключила контракт с модельным агентством Select несколько лет назад, однако оставила работу во время вспышки инфекции. По словам модели, она перестала участвовать в многочисленных съемках, рекламных компаниях и показах (в том числе люксового бренда Dolce&Gabbana) и переехала в дом престарелых, чтобы «спасти» пенсионеров от заражения.

«Недавно я поселилась в доме престарелых и стала его сотрудницей. Это было очень тяжело, но я с радостью могу сообщить, что мы не потеряли никого из пациентов или врачей, и никто из нас не заразился коронавирусной инфекцией», — отметила Роуз.

Пользователи сети оценили поступок модели и выразили свое восхищение в комментариях под материалом. «Прекрасна как внешне, так и внутренне», — написал один. «Она — пример для многих молодых людей», — высказался второй. «Ее семья должна гордиться ею! Прекрасный поступок», — заключил последний.

В апреле модели устроили дефиле в бикини во дворах своих домов в рамках благотворительного онлайн-показа. В проекте CR Runway With amfAR приняли участие Карли Клосс, Винни Харлоу, Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Эшли Грэм и другие. Виртуальное шоу организовала бывший главный редактор французской версии журнала Vogue Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld), которая объяснила, что полученные деньги направят в медицинские учреждения на борьбу с COVID-19.

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