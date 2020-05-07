«Драматичная» посадка Ми-8 попала на видео

В Индии вертолет Ми-8 совершил «драматичную» посадку. Соответствующее видео на YouTube опубликовал Defence Blog.

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В ролике можно заметить, как воздушные потоки, формируемые при посадке вертолета, подняли в воздух палаточный тент, который попал на несущий винт Ми-8 и был измельчен.

В феврале американская компания Bell выпустила в Twitter рекламный ролик, в котором вертолет 360 Invictus «уничтожает» перспективные российские боевые машины Т-14 и Т-15 платформы «Армата».

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