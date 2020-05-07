Российский врач рассказала о непредсказуемости пациентов с коронавирусом

Течение болезни, вызываемой новым коронавирусом, у российских пациентов проходит непредсказуемо. Об этом в разговоре с RT заявила замдиректора по клинической работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ, доктор медицинских наук Елена Павликова.

По ее словам, индивидуальное состояние здоровья госпитализированного невозможно предугадать: заболевание протекает «очень по-разному» в зависимости от сопутствующей патологии. При этом сам коронавирус предсказуем, подчеркнула врач.

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Павликова добавила, что в больнице, где она работает, около 13 процентов пациентов лежат в реанимации, практически все из них находятся на инвазивной либо «масочной» искусственной вентиляции легких. В остальных отделениях около 80 процентов россиян проходят кислородотерапию — у каждой койки есть кислород, заверила она.

Ранее российский врач из «красной зоны» рассказал о самом страшном в эпидемии COVID-19. По его словам, медработники столкнулись с заболеванием, на течение которого «практически невозможно повлиять», а рекомендуемые антибиотики, противомалярийные и противовирусные препараты практически не имеют эффекта.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 165 929 человек. С начала эпидемии скончались от осложнений 1 537 человек, вылечились — 21 327. За последние 24 часа на территории страны выявили 10 599 новых инфицированных.

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