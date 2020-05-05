Главврач российской больницы уволен после вспышки коронавируса среди медиков

Главный врач больницы №1 имени Кабанова в Омске был уволен после массового заражения коронавирусом среди медперсонала. Об этом сказала министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова, сообщает «Комсомольская правда».

«Он не смог уберечь свой коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности», — сказала глава регионального Минздрава.

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Вирус был обнаружен у четырех врачей, 12 специалистов младшего и среднего звена из отделения пульмонологии. Когда стало известно о вспышке инфекции, главврач отправил подчиненных на экстренную сдачу анализов. В итоге у лаборатории образовалась огромная очередь, многие собравшиеся были без средств защиты и не соблюдали дистанцию. «То, что вчера происходило на территории горбольницы не входит ни в какие рамки», — прокомментировала произошедшее Солдатова.

Сейчас клиника закрыта на карантин. К 5 апреля обследовано 70 процентов медиков, у всех отрицательные предварительные результаты.

Ранее в Саратовской области коронавирус обнаружили у 14 медработников закрытой на карантин Краснокутской районной больницы, где умер зараженный пациент.

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