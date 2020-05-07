Спрогнозировано резкое повышение цен на авиабилеты после пандемии коронавируса

Цены на авиабилеты могут резко вырасти после пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

В организации спрогнозировали первоначальное снижение цен после возобновления полетов, поскольку авиакомпании начнут бороться друг с другом за привлечение клиентов. Однако вскоре билеты начнут стремительно дорожать — особенно в том случае, если компании обяжут держать средние места пустыми для обеспечения дистанцирования пассажиров, считают в IATA.

В итоге стоимость билетов в Европе может вырасти на 49 процентов, а в Азии — на 54 процента. «Эра дешевых и доступных путешествий подошла к концу», — отметил генеральный директор ассоциации Александр де Жюньяк (Alexandre de Juniac).

В апреле глава IATA предсказывал введение ограничительных мер для авиакомпаний и путешественников после пандемии коронавируса. В первую очередь речь шла о сокращении числа пассажиров в самолетах и увеличении пространства между ними, что неизбежно приведет к подорожанию авиабилетов.

В свою очередь, исполнительный директор крупного авиаперевозчика Ryanair назвал меры социального дистанцирования в самолетах идиотскими и неэффективными. «Мы не сможем зарабатывать деньги при загруженности самолетов на 66 процентов. Даже если кресла будут убраны, никакого дистанцирования не произойдет», — заявил Майкл О'Лири (Michael O'Leary) в беседе со СМИ.

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