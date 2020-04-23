Меры дистанцирования в самолетах назвали идиотскими и неэффективными

Исполнительный директор крупного бюджетного авиаперевозчика Ryanair назвал меры дистанцирования в самолетах, к которым в будущем могут прийти авиакомпании, идиотскими и неэффективными. Его слова публикует Daily Mail.

Как заявил Майкл О'Лири (Michael O'Leary), если в салонах авиалайнеров уберут часть кресел, это будет убийственно для прибыли. «Мы не сможем зарабатывать деньги при загруженности самолетов на 66 процентов. Даже если кресла будут убраны, никакого социального дистанцирования не произойдет, так что это своего рода идиотская идея, которая все равно ни к чему не приведет», — поделился своим мнением сотрудник Ryanair.

О'Лири также обратился к ирландскому правительству и отметил, что если власти откажутся компенсировать авиакомпании потери из-за новых ограничительных мер, то перевозчик вообще откажется от перелетов.

58-летний Майкл О'Лири известен своими противоречивыми высказываниями. Именно он предлагал взимать налоги с пассажиров, пользующихся туалетами на борту самолетов, а также выступал за то, чтобы тучные путешественники доплачивали за свой вес. Кроме того, директор Ryanair назвал мусульман террористами.

Ранее в апреле генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк предсказал будущее авиаперелетов после пандемии коронавиурса. Эксперт предупредил, что когда международные рейсы будут возобновлены, власти введут новые ограничительные меры для путешественников и авиакомпаний. По его словам, речь идет о сокращении числа пассажиров в самолетах и увеличении пространства между ними в салоне лайнера.

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