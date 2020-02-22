Мусульманских мужчин посчитали террористами и призвали проверять в аэропортах

Исполнительный директор крупного бюджетного авиаперевозчика Ryanair призвал тщательнее проверять мусульман в аэропортах. Такое заявление он сделал, обсуждая вопросы безопасности с газетой The Times.
Руководитель Ryanair также отметил, что чаще всего террористами являются путешественники-одиночки. «Если вы путешествуете с семьей и детьми, вероятность, что вы собираетесь что-то взорвать, равна нулю», — уточнил О'Лири.
58-летний Майкл О'Лири известен своими противоречивыми высказываниями. Именно он предлагал взимать налоги с пассажиров, пользующихся туалетами на борту самолетов, а также выступал за то, чтобы тучные путешественники доплачивали за свой вес. Кроме того, он с пренебрежением относился к туристам, которые требовали компенсаций, и настаивал на том, чтобы пассажиры платили штраф, если забыли распечатать посадочный талон.