Мусульманских мужчин посчитали террористами и призвали проверять в аэропортах

Исполнительный директор крупного бюджетного авиаперевозчика Ryanair призвал тщательнее проверять мусульман в аэропортах. Такое заявление он сделал, обсуждая вопросы безопасности с газетой The Times.

Кто закладывает бомбы? В освновном мусульмане мужского пола. 30 лет назад это были ирландцы. Просто разберитесь с этой угрозой Майкл О'Лири Глава авиакомпании Ryanair

Руководитель Ryanair также отметил, что чаще всего террористами являются путешественники-одиночки. «Если вы путешествуете с семьей и детьми, вероятность, что вы собираетесь что-то взорвать, равна нулю», — уточнил О'Лири.

58-летний Майкл О'Лири известен своими противоречивыми высказываниями. Именно он предлагал взимать налоги с пассажиров, пользующихся туалетами на борту самолетов, а также выступал за то, чтобы тучные путешественники доплачивали за свой вес. Кроме того, он с пренебрежением относился к туристам, которые требовали компенсаций, и настаивал на том, чтобы пассажиры платили штраф, если забыли распечатать посадочный талон.

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