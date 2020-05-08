Дудь показал ранее неопубликованное видео с известным российским комиком

Видео: t.me/yurydud

Блогер и журналист Юрий Дудь опубликовал ранее неопубликованное видео с известным российским комиком Алексеем Щербаковым. Ролик он показал в недавно созданном Telegram-канале.

По его словам, это «проигравший конкуренцию» трейлер выпуска с Щербаковым, который до этого был «отправлен на обочину жесткого диска». Блогер пояснил, что на один выпуск его передачи «вДудь» иногда набирается сразу несколько трейлеров.

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Трейлер отличается от того, который в итоге был выбран для выпуска. В интервью, опубликованном 28 января, в начале показаны лишь отрывки из ответов комика и реакции блогера. В неизданном трейлере Дудь и Щербаков почти не общаются, а гуляют у набережной, а также занимаются спортом. Комик описывает происходящее фразой «это видеоблог». Часть кадров была и в оригинальном видео.

В выпуске с Щербаковым комик в том числе описал реакцию зрителей на шутки о президенте России Владимире Путине во время своих выступлений. По словам комика, большая часть посетителей его концертов хорошо относится к главе государства.

Щербаков — участник комедийных шоу Comedy Battle, Stand Up и «Прожарка». Он также прославился благодаря участию в YouTube-шоу «Что было дальше?».

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