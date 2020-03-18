Гость Дудя рассказал о проклятии его шоу

Один из создателей передачи «Реутов ТВ», актер и комик Сергей Мезенцев рассказал о том, что не видит смысла в участии в шоу Юрия Дудя «вДудь». В YouTube-шоу «Ходят слухи» блогер пояснил, что после интервью Дудю у гостей начинаются неприятности в жизни.

«В последнее время тот, кто у него бывает, чуть-чуть проклят, потом у него что-то не ладится. Я это давно понял и не пошел бы, если бы этот сукин сын не вспомнил о моем криптоните — "Реутов ТВ", которое я люблю», — отметил Мезенцев.

Он принял участие в записи выпуска «вДудя» под название «"Реутов ТВ": понять Россию через юмор», который вышел в сентябре 2019 года. По словам Мезенцева, Дудь сделал акцент на противостоянии внутри коллектива проекта. «Как ни крути, там была сделана ставка на противостояние, где я главный злодей. То есть был коллектив из трех человек, и тут я, один хер, заявил: "Я покидаю вас", — пояснил блогер.

Мезенцев пояснил, что участие в передаче Дудя зачастую приводит к скандалу. «Каждое твое слово рассматривается под миллиметром, и ты всегда уходишь оттуда с имиджевыми потерями», — добавил актер. При этом он похвалил журналиста за работу, назвав его большим молодцом.

Дудь — заместитель гендиректора Sports.ru. Вел программу «Удар головой» на телеканале «Россия 2», «Культ тура» на «Матч ТВ». Регулярно публикует интервью со знаменитостями на своем YouTube-канале «вДудь», у которого семь миллионов подписчиков.

«Реутов ТВ» — юмористический проект, выходивший до конца 2012 года. Передачу в разное время транслировали на каналах 2х2 и «MTV Россия».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!